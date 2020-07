Nella giornata di ieri si sono incontrati l’assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà e il presidente del Palermo Dario Mirri. Secondo quanto scrive l’assessore su Facebook “il 1° novembre del 2020 si festeggiano i 120 anni dalla nascita del Palermo, un evento non soltanto calcistico e sportivo, ma di grande interesse storico e culturale”. Infatti, all’interno dello stadio Renzo Barbera, verrà realizzato un museo che sarà composto dai cimeli donati dagli ex giocatori e da quelli dei collezionisti, tra cui i guantoni donati da Amelia con cui bloccò il rigore calciato da Ronaldinho in un famoso Palermo – Milan.