Secondo quanto riportato da “Repubblica.it”, gli studenti siciliani che attualmente si trovano in Spagna per l’Erasmus, torneranno a casa grazie al charter messo a disposizione da Alitalia. L’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla ha scritto agli atenei siciliani per confermare che il charter da Madrid verso l’Italia, annunciato e poi smentito nei giorni scorsi, ci sarà: ad organizzarlo sarà Alitalia, la quale predisporrà un percorso ad hoc per gli studenti. Gli elenchi dei ragazzi che vogliono tornare in Italia sono già stati trasmessi dalle università alla Conferenza dei rettori e da questa alla Farnesina, che ha concordato il percorso con la compagnia di bandiera. L’assessore regionale Roberto Lagalla, intervenuto in merito, ha affermato: «Il Ministero degli Affari Esteri ha fatto presente di avere convenuto con Alitalia che, anche in vigenza di chiusura degli spazi aerei, sarà assicurato almeno un volo quotidiano da Madrid, con destinazione Roma, al fine di garantire il rimpatrio di quanti ne abbiano fatto o ritengano di farne richiesta». Le università di Palermo e Catania, da quando la crisi per l’emergenza Coronavirus si è acuita, hanno infatti censito i loro studenti in Spagna. A Barcellona come a Granada, a Madrid come a Bilbao, a Valladolid come a Oviedo, e a Cadiz come ad Alicante e alle Canarie ci sono circa 400 studenti siciliani: 66 hanno contattato l’università di Palermo per tornare, mentre 15 si sono rivolti a quella di Catania. Più complessa la partita per organizzare un collegamento sulla tratta inversa: a Palermo gli spagnoli sono infatti 121 e solo 15 hanno chiesto di tornare a casa, mentre a Catania sono 58 e fino a ieri nessuno aveva ancora manifestato interesse a essere rimpatriato.