L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul caos in casa Trapani. Non sono ancora finiti i dissidi tra Heller e Petroni. Il mandato di Heller è scaduto lo scorso 31 dicembre. Già preannunciato l’ingresso in società di Pino Pace, presidente della Camera di Commercio (dovrebbe essere il nuovo presidente del club), e Massimo Marino, editore di Telesud (destinato ad essere il vice presidente, con delega a marketing e comunicazione), si attende soltanto la prossima assemblea dei soci, per ufficializzare il cambio della guardia. La data fissata è quella di giovedì 9 gennaio, e da quel momento verrà voltata definitivamente pagina. Sembrerebbe tutto nella norma e già segnato, ma Heller non si arrende: non ha alcuna intenzione di assecondare la volontà di Fabio Petroni, si sente il fautore principale del salvataggio del club: «Vero che la carica si esauriva il 31 dicembre – dicono nell’entourage di Heller – ma prima dell’approvazione del bilancio non è possibile cambiare il presidente». «In merito alle cariche sociali spiega l’avvocato Anna Rossi, dell’ufficio legale di Petroni – risulta dalla Camera di Commercio la scadenza naturale delle nomine, fermo restando che possono essere plurime le vicende legate alla cessazione degli incarichi». La generale consapevolezza, però, è che tutto rischia di diventare inutile se la squadra non riuscirà a risalire in classifica e a disputare un girone di ritorno di elevato profilo. C’è da provare ad acchiappare una salvezza resa complicatissima dal magro bottino dell’andata: 15 punti.