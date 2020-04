L’edizione odierna di “Repubblica” parla degli errori compiuti a Troina, focolaio di Coronavirus. Nessuna misura di sicurezza al sorgere dei primi casi, infermieri e sanitari senza protezioni a lavoro, così ci sono stati un susseguirsi di contagi, esplosi il 19 marzo. I primi casi di febbre e tosse, sintomi tipici da coronavirus, si registrano intorno al 10 marzo in una ospite. «Ospite che non viene subito isolata » , dice una infermiera. Sono state consegnate le mascherine dalla protezione civile, ma il più grande focolaio della Sicilia è un caso «ancora non chiuso », ha commentato ieri Razza.