L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’America’s Cup e sul team Luna Rossa, che vede la presenza del palermitano Francesco Bruni.

E’ in forza al Club Lauria, ma il suo team gareggia per il rivale Circolo della Vela Sicilia. «Certo, per noi palermitani è una grandissima soddisfazione: la barca degli italiani, perché Luna Rossa questo è, ha radici solide a Palermo, anzi a Mondello», commenta al telefono da Auckland il presidente del Circolo della Vela, Agostino Randazzo.





Bruni spiega «Non mi aspettavo tutto questo calore, c’è gente che punta la sveglia di notte per seguire le regate, fantastico. Io sono un uomo di sport e lo sport è soprattutto passione per chi lo pratica e per chi lo segue alla tv anche se non ne conosce a fondo le regole. Salutare Palermo, più che doveroso, mi è sembrato naturale. C’è tanta Palermo su Luna Rossa. Circolo della Vela e Roggero di Lauria? Rivalità tutta sportiva – puntualizza – e ci siamo sempre ben voluti. Di recente è stato aperto un nuovo club, il Circolo Sferracavallo del quale sono socio fondatore, una piccola realtà che promette bene. Io vorrei più ragazzini palermitani in acqua».