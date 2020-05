L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul caos scarcerazioni. L’ipotesi sarebbe quella di un decreto legge per riportarli in galera. Per il guardasigilli Bonafede è una giornata difficile e addebita la responsabilità alla filiera del Dap «Lì dentro pretendo un cambio radicale. Lo so, le decisioni vengono prese dai magistrati, ma noi dobbiamo avere la massima attenzione su tutti in detenuti, in particolare su quelli al 41bis. È necessario che i nuovi vertici abbiano subito un quadro chiaro e facciano un monitoraggio capillare». Alla Camera, Bonafede ha giudicato irreali le tesi di Di Matteo, rivendicando la propria discrezionalità nell’affidare gli incarichi.