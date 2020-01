Arrivata la condanna per Matteo Salvini,che aveva cantato dei cori antinapoletani alla festa di Pontida del 2009. Secondo quanto riporta “Repubblica” il politico dovrà scontare la condanna, Salvini si era pure scusato, di seguito le sue parole :«Se ci sono napoletani che si sono sentiti offesi mi scuso, ma credo che un politico debba essere valutato per quello che fa, non per quello che dice un sabato sera tra amici quando si parla di calcio». Di seguito il video dei cori: