Nino La Gumina, attaccante dell’Empoli ed ex centravanti del Palermo, non sta riuscendo a imporsi nell’Empoli, complice la brutta stagione della squadra toscana. Il giocatore potrebbe partire in questa sessione di mercato e su di lui c’è il forte pressing della Sampdoria. Secondo quanto riporta “Pianetaempoli.it” sull’ex rosanero non ci sarebbe solo l’interessamento dei blucerchiati, ma anche il Parma ha messo gli occhi sull’attaccante palermitano.