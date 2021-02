L’edizione odierna di “Repubblica” parla della gara di oggi dei rosanero.

Sulla carta è una missione impossibile. La Ternana che oggi alle 15 ( diretta tv in chiaro su Cusano Italia Tv, canale 264 del digitale terrestre) si presenterà al “Barbera” è una schiacciasassi inarrestabile.





Guida la classifica di serie C con il doppio dei punti del Palermo, 52 contro 26, ha segnato 50 gol contro i 20 dei rosanero ed è l’unico club professionistico in Europa a non avere conosciuto ancora l’onta della sconfitta in campionato.

Di contro i rosanero, noni, contro le formazioni che la precedono in classifica nel girone d’andata non hanno mai vinto, perdendo contro Avellino, Foggia e Turris e pareggiando contro Bari, Catania, Teramo, Catanzaro e la stessa Ternana. «Com’è cambiato il mondo – dice Boscaglia – all’andata uscimmo dallo stadio di Terni scontenti perché avevamo avuto noi le migliori occasioni per vincere la partita. La Ternana è una squadra costruita bene, ha mentalità, ha qualità ed esperienza, sono partiti bene e hanno acquisito sempre maggiore fiducia».