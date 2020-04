L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul rischio crac per 10 club di Serie A. Il ministro Spadafora ha affermato: «La ripresa deve essere graduale, gli atleti degli sport individuali la potranno fare da lunedì 4 maggio. Gli sport di squadra dovranno aspettare. Non ho nulla contro il calcio: è solo voglia di ripartire in sicurezza». Tra gli ostacoli relativi alla ripartenza della Serie A c’è la necessità di correggere il protocollo della commissione medico scientifica della Figc: «Il comitato tecnico scientifico ha rilevato che non è ancora sufficiente. Servono approfondimenti». Nel mentre, 10 club stanno preparando un documento per dimostrare che la chiusura definitiva del campionato può portare l’intera categoria al fallimento.