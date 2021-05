Il neo proprietario della Sambenedettese Roberto Renzi ha parlato ai microfoni di “Gianlucadimarzio.com” facendo il punto sulla situazione societaria: «San Benedetto del Tronto è un posto speciale, lavoreremo pancia a terra per ripagare la fiducia della gente. Mi aspettano due stagioni in una ma è una corsa che questa città merita. Dovremo mettere subito un milione e mezzo, si parte da un debito vicino ai due milioni di euro a cui andrà sottratta la fideiussione. Dopo l’acquisto del titolo ci metteremo al tavolo con i giocatori per capire la situazione, cinque hanno già chiesto lo svincolo, con gli altri vedremo»