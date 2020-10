Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso del suo intervento alla trasmissione “Dritto e rovescio”, parla così del reddito di cittadinanza:

“È giusto dare una mano a chi non ce la fa, ma questo meccanismo, votato da M5S e Lega, non ha funzionato. Per come è stato fatto, è una vergogna senza fine. Penso che il primo a doversi dimettere sia il capo dell’Anpal, Parisi”. Per il leader di Italia Viva, l’Anpal è la certificazione del fallimento sia del sistema dei navigator che del reddito di cittadinanza: “Se prende un aereo e torna in America (Parisi, ndr), sono disposto a pagargli il biglietto io”.