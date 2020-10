In attesa di capire se il weekend che è alle porte sarà l’ultimo del Trapani fra i pro, gli altri club di Serie C hanno iniziato a prendere in esame i tesserati del club siciliano.

Secondo quanto riportato da “TMW”, Felice Evacuo, attaccante e capitano dei granata, sarebbe finito nel mirino della Cavese. Si di lui si registra il forte interesse anche del Catanzaro, che ha presentato un offerta sostanziosa al calciatore.