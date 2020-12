Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, si è voluto sfogare contro Maradona Jr e Barbara D’Urso attraverso un post sul suo profilo Facebook. L’ex centrale è deluso dalle continue operazioni commerciali dei due dopo la morte di Diego Armando Maradona. Di seguito le sue parole: «Ma a cosa serve il programma di Barbara D’Urso che insiste a parlare di Diego? Mah …questa vuole fare i processi in tv, veramente senza vergogna..Mancava anche questa Simona Izzo. mamma mia aiuto…ricordate queste me… cercano le notizie non le verità. Poi Diego jr, se ci vai lì a mio parere ci dovresti andare solo per mettere a zittire le serpi che ci giocano molto su questo è quindi parlano male senza sapere nulla su Diego per il famoso “gettone”e quella sciacalla invasata venderebbe l’animo al diavolo per l’audience ed è disposta a qualsiasi cosa…quella Barbara ..».

Renica ha continuato dicendo: «Si continua a mangiare su Maradona. Ad usarlo per scopi personali. Nemmeno da morto gli viene data pace. Che male ha fatto per meritare tanto squallore.: Quello che mi sconvolge è che il figlio vada lì a compiacere ed assecondare la D’Urso invece di mangiarseli a morsi per difendere la dignità del padre. Cercano visibilità sti falliti da quattro soldi …. Diego è stato pianto da miliardi di persone nel mondo ,come neanche un Papao un capo di stato e infine: non capisco il figlio che si presta a tanto (i soldi arriveranno), capisco la madre del figlio che ha continuato a fare quello che fece anni fa…parlano che gli altri vogliono sfruttare il momento e loro? ».