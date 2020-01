Il Rende ha da poco ufficializzato il nuovo allenatore, si tratta di Pino Rigoli, ex tecnico del Catania. Il presidente del Rende Fabio Coscarella ha commentato la scelta di affidare la panchina proprio a Rigoli: «È sinonimo di garanzia, è una persona seria, un professionista che stimiamo. Aiuterà a dare tranquillità e fermezza a un gruppo di grandissima qualità. Aver raccolto solamente 14 punti dispiace perché sono veramente pochi rispetto a quanto di buono fatto fin qui. Lo stesso mister, che aveva seguito la squadra in altre circostanze, nei colloqui telefonici mi ha rivelato di credere molto in questa rosa: sa che avrà tra le mani un team di grandissima prospettiva, che non merita questo posto in classifica. La cosa mi ha rincuorato». Questo quanto raccolto da “Tuttocalciocatania.com”.