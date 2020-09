Attraverso il proprio sito ufficiale il Renate annuncia l’arrivo in squadra dal Pisa di Christian Langella. Ecco il comunicato:

“La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver ottenuto a titolo temporaneo dall’A.C. Pisa 1909 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Langella. Nato a Livorno il 7 aprile 2000, è una mezzala di centrocampo capace di mettersi in gran evidenza nel corso delle ultime due stagioni, in cui ha conquistato altrettante promozioni in Serie C con le prestigiose casacche di Bari e Palermo, per un totale di 58 presenze condite da 6 reti. Christian, che da oggi è ufficialmente a disposizione di mister Aimo Diana, ha siglato un contratto che lo legherà al club brianzolo fino al 30 giugno 2021. A lui va il nostro benvenuto ed un caloroso in bocca al lupo per questa prima esperienza in Lega Pro”.