«Abbiamo sempre saputo di poter giocarcela contro chiunque e creduto in noi. All’inizio mancava serenità e i risultati ma abbiamo sempre cercato di essere tranquilli.

Siamo in grande crescita, daremo sempre il massimo da qui alla fine. La forza del gruppo è sempre stato saper sopperire alle assenze, chiunque viene chiamato in casa dà il suo contributo». Queste le parole dell’attaccante del Catania, Reginaldo, riportate da “golsicilia.it” in merito alla vittoria contro l’Avellino.