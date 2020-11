«Ieri abbiamo avuto un brutto approccio alla gara. La stessa convinzione che ci contraddistingue nel secondo tempo dobbiamo averla anche ad inizio partita, solo così potremmo dire la nostra in questo campionato.

Durante la settimana lavoriamo intensamente e con la giusta attenzione, ma in questo momento non gira tutto dalla nostra parte. Ci rialzeremo presto, il Catania non è inferiore a nessuno».





Queste le parole dell’attaccante del Catania, Reginaldo, rilasciate ai microfoni di “Goalsicilia.it” in merito alla sconfitta contro il Teramo.