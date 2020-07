Al termine dei 90 minuti di gioco la Reggio Audace si è imposta 1-0 sul Bari nella finale playoff di Serie C. Dunque, la squadra emiliana vola dritta in Serie B. Nulla da fare per il Bari, che dovrà tentare la sua persona scalata nella prossima stagione. Palermo, adesso hai un nuovo nemico nel girone C di Serie C.