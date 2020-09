Il ds della Reggina, Massimo Taibi ha parlato nuovamente del caso Blondett, che sta ancora temporeggiando per la sua cessione. Ecco le parole del dirigente rilasciate a ”La Sicilia”:

«Non so cosa gli passi per la testa, è fuori dal progetto e nonostante ciò ha già rifiutato offerte da 3/4 squadre di Serie C. Ha rifiutato Viterbese, Catanzaro e Catania. Ci vuole coraggio a rifiutare certi club».