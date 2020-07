La Reggina sta rivoluzionando la squadra in vista del prossimo campionato di Serie B, i granata dopo aver centrato la promozione nel campionato cadetto hanno messo a segno colpi importanti, come Lafferty e Menez. Intanto secondo quanto riporta “Sportteamcalabria”, tra i calciatori che non faranno parte del gruppo di Toscano, ci sarà Matteo Rubin. Il terzino non rientra più nei piani del club e potrebbe partire, su di lui ci sono Modena, Avellino e Ternana.