Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della “Gazzetta del Sud”: «Per Crisetig siamo molto avanti». Allo stesso tempo, Dimitrios Sounas non si muoverà da Reggio Calabria. Bruno Cirillo, agente del calciatore, afferma: «Non posso che essere fiero ed orgoglioso, di quanto annunciato da Taibi. Ho fatto leggere a Dimitrios l’articolo in cui di fatto veniva ufficializzata la sua permanenza a Reggio: vi garantisco che, così felice ed emozionato, l’ho sentito solo il giorno in cui il Consiglio Federale ha tolto ogni dubbio sulla promozione in B».