Giovanni Bucaro, ex allenatore della Sicula Leonzio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Goalsicilia.it”: «Sicula? Mi è dispiaciuto il fatto di essere stato esonerato in pieno mercato. Ho cercato di dare un’impronta alla squadra. Sono pronto a ripartire, ho avuto qualche richiesta ma preferisco aspettare. Allenatore del Palermo? Leggo di profili importanti e gente che ha già vinto i campionati in passato, sicuramente dovrà prendere un profilo importante per una piazza che non può stare in Serie C e che deve puntare subito a vincere il campionato».