La Reggina, ha messo sorprendentemente sul mercato Dimitrios Sounas, smuovendo le coscienze dei supporter che vedono nel centrocampista greco uno dei punti fermi da cui ripartire, scatenando la loro rivolta verso questa decisione della società.

La notizia è stata rivelata dall’agente del calciatore, Bruno Cirillo, ai microfoni di Gazzetta del Sud: “Sounas è sul mercato me lo ha comunicato il direttore Taibi”.

I posti sono limitati dalla lista Over e il club deve fare delle scelte. Sacrificare qualche altro calciatore oltre a chi è già partito inaspettatamente. Ma questa volta i tifosi non ci stanno e hanno deciso di far sentire in maniera molto forte la propria voce attraverso uno degli strumenti più potenti sui media: i social network. Bacheche tempestati di messaggi con una delle frasi più frequenti: “Sounas non si tocca“.