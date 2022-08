Prosegue la preparazione della Reggina in vista della sfida di sabato al Granillo contro il Palermo, valida per il quarto turno in serie B.

Gli amaranto si ritroveranno per una seduta pomeridiana (inizio fissato per le 17.30) al centro sportivo Sant’Agata. La sessione di allenamento si svolgerà a porta aperto, con ingresso consentito, quindi, sia a stampa che a tifosi.