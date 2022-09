Il palermitano in forza alla Reggina Gianluca Di Chiara, è intervenuto ai microfoni di “TuttoB” ha rilasciato le seguenti parole:

«Affrontare il Palermo da palermitano? È sempre emozionante giocare contro la squadra di cui si è tifosi. Però sono un professionista e in quanto tale quando sono sceso in campo ho pensato solo alla Reggina. Abbiamo sfoderato un’ottima prestazione al cospetto di un avversario forte, ma la strada è ancora lunga; dobbiamo pensare step by step, partita per partita, a cominciare dalla trasferta di sabato in quel di Pisa. Pubblico del Granillo? Sappiamo che i nostri tifosi sono il dodicesimo uomo in campo: non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno e ci danno una spinta pazzesca».