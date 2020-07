La Reggina si sta preparando si sta preparando al prossimo campionato di Serie B, già è stato messo a segno il colpo Menez che fa capire come la società granata voglia puntare alla promozione diretta in Serie A. Secondo quanto riporta “Ilcalciocalabrese.it”, però, non tutti resteranno a Reggio Calabria. Infatti Simone Corazza, molto probabilmente non proseguirà l’avventura con la squadra granata. L’attaccante è nel mirino del Modena.