Reggiana, Lucchesi: «Contro il Palermo vittoria importante. Le Douaron ha grande tecnica e velocità»

Intervenuto ai microfoni di TuttoB.com, è intervenuto il difensore della Reggiana Lorenzo Lucchesi. Il difensore si è espresso tornando a parlare anche della vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato contro il Palermo per 2-1.

«Contro il Palermo un’ottima prova, sia a livello qualitativo che quantitativo: era importante portare a casa la vittoria dopo la beffa di Salerno. Gol? Nel momento in cui ho visto l’arbitro esitare a convalidare la mia rete, non nego che ho avuto un attimo di paura, considerati anche i nostri precedenti in fatto di gol annullati… Fortunatamente, però, questa volta ci è andata bene. Obiettivo? Siamo una squadra abituata a pensare a una gara per volta: viviamo il presente, senza fare calcoli né voli pindarici. Attaccante più forte affrontato? Direi Vazquez, sebbene non sia una punta tipica, e Le Douaron, giocatore dotato di grande tecnica e velocità. Futuro? Personalmente non penso a dove potrei essere in futuro, sono concentrato unicamente sul presente. A Reggio sto bene. Voglio finire l’annata nel migliore dei modi insieme a un gruppo e a uno staff tecnico eccezionali. Prossima sfida? Ci aspetta un banco di prova importante a Bolzano, dove dobbiamo dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Palermo».