Bari, buone notizie per Longo dall’infermeria

Arrivano buone notizie dall’infermeria per il tecnico del Bari, Moreno Longo, che recupera il difensore centrale Vicari. Il capitano dei biancorossi è tornato ad allenarsi con il gruppo e con ogni probabilità sarà disponibile per la sfida di domenica contro il Frosinone. Ecco il report sull’ultima seduta di allenamento del club pugliese:

“Ripresa dei lavori in casa Bari quest’oggi per dare inizio alla preparazione in vista della sfida contro il Frosinone in programma domenica 2 febbraio, a partire dalle ore 17:15, sul terreno del San Nicola. Francesco Vicari ha ripreso a lavorare con i compagni non prendendo parte alla partitella finale; aggregati i giovani Monetti, Polito, Sassarini e Soldani”.