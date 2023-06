Come si legge su “TMW” Alessandro Nesta e la Reggiana, come già anticipato su queste colonne, c’è l’accordo accordo totale. Tra oggi e sabato la firma sul contratto che legherà il tecnico alla società emiliana. L’intesa, sarà di un anno più uno di opzione in caso di salvezza. E dalla prossima settimana Alessandro Nesta comincerà la sua nuova avventura.