Via all’ultima finestra per richiedere il Reddito di Emergenza, misura introdotta per supportare le famiglie in difficoltà economica a causa del Covid-19. Secondo quanto riportato da “Gds.it” l’aiuto oscilla tra i 400 e gli 800 euro in base ai componenti e può integrare il Reddito di Cittadinanza. Per ottenere l’ulteriore mensilità va presentata una nuova domanda e il termine ultimo è fissato per il 15 ottobre.

