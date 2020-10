La ricarica della carta del reddito di cittadinanza nel mese di ottobre 2020 arriverà nel seguente modo: per chi riceve il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo pagamento la ricarica avviene dal 27 ottobre; si anticipa al 15 ottobre per chi riceve il primo pagamento e la consegna della carta rdc; la data di ricarica Inps del reddito di cittadinanza anche per ottobre è il 27 del mese, come spesso avviene.

Il mese di ottobre porta delle novità per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Il sussidio, come ricorda Gds.it”, compie 19 mesi di validità e dopo 18 mesi di percezione, il reddito decade automaticamente.





Dopo la decadenza, è possibile rinnovare la domanda del reddito di cittadinanza. Il rinnovo, però, non è automatico.

Per continuare a percepire il sussidio bisogna presentare una domanda di rinnovo sul sito del reddito di cittadinanza o su Inps online o presso un Caf, presentando il modello Isee aggiornato al 2020 e il modulo Sr180. Tale rinnovo può essere fatto solo dopo averlo sospeso per un periodo di un mese prima del rinnovo.