Bonus addizionale per chi riceve il Reddito di Cittadinanza, ecco come si può ottenere.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, il bonus può arrivare massimo fino a 480 euro e lo si può ottenere grazie alla carta acquisti Inps o la social card sempre Inps.





La carta acquisti, introdotta con il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, viene concessa ai cittadini italiani con più di 65 anni, o meno di 3 anni (il titolare della social card in questo caso è chi ha la patria potestà del bambino o della bambina). Occorre non godere di trattamenti o, nell’anno di competenza del beneficio, godere di trattamenti di importo inferiore a 7.001,37 euro per l’anno 2021 se di età compresa tra 65 anni e 69 anni o a 9.335,16 euro per l’anno 2021 dai 70 anni in su; avere un ISEE in corso di validità inferiore a 7.001,37 euro per l’anno 2021; non essere, da soli o insieme al coniuge, intestatari di più di una utenza elettrica domestica, di più di una utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas; non essere, da soli o insieme al coniuge, proprietari di più di due autoveicoli, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili che non siano ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%; non essere, da soli o insieme al coniuge, titolari di un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro come rilevato nella dichiarazione ISEE; non essere fruitori di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni perché ricoverati in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena. Può essere utilizzata per la spesa alimentare (nei negozi convenzionati), per acquistare farmaci e per il pagamento delle utenze domestiche (luce e gas).

Per richiederla basterà andare sul sito di “Poste Italiane” che manderà la richiesta telematica all’Inps.