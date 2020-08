Quattrocentomila percettori del reddito di cittadinanza rischiano di perderlo.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, sono infatti tutti coloro che non si stanno impegnando nella ricerca di un lavoro. Secondo i dati dell’Anpal, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, su circa 820mila percettori del reddito di cittadinanza più o meno la metà, 400mila – il 44,7% per l’esattezza – non hanno provveduto ad attivare i patti per il lavoro.