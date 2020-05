Secondo quanto riporta “Fanpage”, il Reddito d’emergenza promesso dal Governo potrebbe slittare ancora. Attorno al sussidio infatti è ancora scontro all’interno dell’Esecutivo tanto che il premier Conte sta valutando se inserire il sussidio, che va da 400 a 800 euro, in un secondo pacchetto di misure, che dovrebbe contenere anche gli aiuti alle imprese. In Pratica l’idea è di dividere in due l’annunciato decreto maggio da 55 miliardi con un primo pacchetto di misure da varare subito e con i provvedimenti su cui già c’è accorso e uno successivo in cui inserire i provvedimenti ancora in discussione.