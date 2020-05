Ecco qui di seguito, secondo quanto riporta “Fanpage”, del parole del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, il quale ha ammesso i ritardi nelle erogazioni dei prestiti promessi e mai arrivati alle imprese: “È innegabile che gli effetti del Dl liquidità scontano l’atteggiamento di alcuni istituti bancari che non stanno collaborando come dovrebbero e come potrebbero nell’erogazione dei finanziamenti alle imprese”. Rispondendo al Question Time al Senato, il rappresentante del governo ha puntato il dito contro gli istituti di credito che starebbero ostacolando in qualche modo le erogazioni promesse dall’esecutivo nel Dl liquidità. Nonostante questo, per Patuanelli “lo strumento normativo può funzionare e sta funzionando. “Quello che è stato fatto è ancora poco, ma l’Italia è l’unico Paese che ha la garanzia statale al 100% in Europa” ha aggiunto il Ministro.

“Nel prossimo decreto avremo 15 miliardi esclusivamente per il fondo perduto” ha annunciato poi Patuanelli, spiegando: “È intenzione del governo intervenire con un cosiddetto fondo perduto con un importo di almeno 10 miliardi aggiuntivo ai cinque della conferma delle misure che il Ministro del Lavoro Catalfo confermerà nel modo dei 600 euro, che saranno incrementati per due mensilità, e quindi avremo circa 15 miliardi nel prossimo decreto esclusivamente per il fondo perduto”.