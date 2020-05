Ecco qui di seguito l’allarme lanciato dalla Iata, l’associazione mondiale delle compagnie aeree che è nettamente contraria all’introduzione di questo limite. Con l’obbligo di tenere vuoto il posto di mezzo in ogni fila da tre come misura anticontagio, il costo medio di un biglietto aereo in Europa potrebbero aumentare del 49%. Per l’associazione non si potrebbero occupare più del 66% dei posti su ogni volo quindi le compagnie dovrebbero aumentare i costi del biglietto per mantenere gli stessi ricavi.