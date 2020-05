Lo ha confermato il Ministro dell’Economia nel corso dell’incontro in videoconferenza con le imprese: il pagamento di tasse e contributi, già sospesi a marzo, aprile e maggio per l’emergenza coronavirus, sarà posticipato ancora fino a settembre. Secondo quanto prevede il prossimo decreto di maggio, la nuova data fissata per ricominciare i versamenti è quella del 16 settembre. Fino a quel momento non sarà obbligatorio pagare cartelle esattoriali ed accertamenti con scadenza compresa tra il 2 marzo ed il 31 maggio. Da settembre i pagamenti potranno essere effettuati anche a rate con l’ultima scadenza fissata al 16 dicembre.