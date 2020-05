Secondo quanto riporta “Siracusanews”, sono state particolarmente elevate le sanzioni a Siracusa, Cassibile, Carlentini, Ferla e Lentini. In particolare, un soggetto, sebbene residente in un comune distante alcune decine di chilometri, si era recato a Lentini a bordo del suo ciclomotore per fare visita ad un amico che non vedeva da tempo: l’uomo è stato sanzionato in quanto i semplici amici non possono rientrare nella categoria dei congiunti, ai quali invece è ora consentito andare a far visita.

I Carabinieri di Siracusa, quotidianamente impegnati a garantire la corretta osservanza delle regole vigenti, rammentano quindi che è necessario continuare a rispettare le misure di contenimento della pandemia, alla cui violazione conseguono per i contravventori sanzioni da 400 a 3000, da aumentare fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo e da raddoppiare in caso di recidiva.