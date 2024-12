Recupero Fiorentina-Inter, c’è la data ma è assurda: tutta colpa della Champions League

Recupero del match Fiorentina-Inter, spunta la data ma è del tutto assurda: tutta “colpa” della Champions League

La buona notizia è che Edoardo Bove è stato estubato. Il calciatore è sveglio e lucido. Nelle prossime ore verrà sottoposto ad altri esami dove verrà emanato un nuovo bollettino medico. Le immagini che sono arrivate dalla serata di domenica dall’Artemio Franchi avevano terrorizzato in molti.

In primis i calciatori in campo che subito si sono accorti del pericolo e di quanto stava accadendo all’ex centrocampista della Roma. Un arresto cardiaco, una crisi epilettica che aveva scioccato tutti i presenti ed il pubblico da casa. Fiorentina-Inter è stata rinviata a data da destinarsi.

D’altronde nessuno mai avrebbe voluto continuare l’incontro dopo che, al minuto 17′, Bove si era accasciato da solo a terra dopo essersi allacciato lo scarpino. Senza nessun contratto né contatto con avversari. La partita verrà recuperata da quel drammatico minuto. Già, ma quando?

Spuntano le prime ipotesi. A dire il vero ci sarebbe anche già la data, ma sarebbe del tutto assurda. Motivo? Tutto colpa della Champions League, competizione in cui è impegnata la squadra campione d’Italia. La clamorosa indiscrezione è stata lanciata dalla ‘Gazzetta dello Sport‘.

Fiorentina-Inter, spunta la data del recupero del match: colpa della Champions

Come riportato in precedenza spuntano le prime ipotesi del possibile recupero del big match, valido per la 14ma giornata di campionato, tra Fiorentina ed Inter. Scartata, sin da subito, la possibilità di far giocare la restante parte della gara in questo 2024. Appuntamento al nuovo anno. La partita sarà ripresa non prima di febbraio del 2025. Nelle prossime ore se ne parlerà nel Consiglio di Lega in cui si farà il punto della situazione.

Il calendario per le squadre in questione è pieno zeppo di impegni. Senza dimenticare gli impegni europei e la Coppa Italia. La prima data utile sarebbe la settimana al rientro dell’Inter dalla Supercoppa Italiana che la squadra di Inzaghi svolgerà in quel di Riad, in Arabia Saudita. Da escludere, però, che la partita venga fissata in quei giorni, proprio per far recuperare i giocatori nerazzurri in vista della possibile finale datata 6 gennaio.

Fiorentina-Inter, spunta la possibile data: oramai ci sono pochi dubbi

Ed è per questo motivo che il mese più probabile per disputare l’incontro è quello di febbraio. Ovviamente dipende dall’accesso agli ottavi di finale della Champions League per l’Inter e della Fiorentina in Conference.

In quel caso si andrebbero a liberare le date del 12 e 19 febbraio. La decisione definitiva, però, verrà presa solo a partire dal nuovo anno, ovvero nei primi giorni di gennaio.