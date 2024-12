Mister, te la sentiresti? Roberto Mancini… in Serie B | Telefonata, offerta e contratto pronto

L’ex ct della nazionale azzurra è pronto a rimettersi in gioco dopo l’addio all’Arabia Saudita e a ripartire addirittura dalla Serie B.

Qualche settimana fa Roberto Mancini ha chiuso la sua avventura come commissario tecnico dell’Arabia Saudita. L’ex ct azzurro, entrato in rotta con Federazione e tifosi a causa di alcuni risultati non proprio eccellenti, ha dunque lasciato la panchina araba dopo poco più di un anno, che gli ha permesso di arricchire il suo conto in banca.

Detto ciò subito il Mancio si è detto disponibile ad intraprendere una nuova avventura. Subito dopo il suo addio alla nazionale saudita infatti si è iniziato a parlare della possibilità di allenare la Roma, in piena crisi e alla ricerca di un nuovo allenatore per risollevare le sorti della squadra. La scelta dei Friedkin però è ricaduta su Claudio Ranieri.

Di conseguenza l’ex attaccante al momento si trova libero, ma a quanto pare una chiamata a sorpresa sarebbe arrivata nelle scorse ore per convincerlo a rimettersi in gioco. La cosa clamorosa però è che questa proviene dalla Serie B. Vediamo quale club ha deciso di contattarlo.

Chiamata a sorpresa per Roberto Mancini

La stagione della Sampdoria non sta procedendo come da previsioni. La società blucerchiata infatti ad inizio anno ha fissato come obiettivo la promozione in Serie A, ma sia sotto la guida di Andrea Pirlo (esonerato dopo poche giornate) e sia sotto quella di Andrea Sottil, le cose sono andate molto male.

Dopo il pareggio casalingo con il Catanzaro dunque il club ha cominciato a valutare di dare il benservito anche all’ex Udinese. E per sostituirlo uno dei nomi che sta facendo letteralmente impazzire i tifosi è proprio quello di Roberto Mancini.

Folle idea: i tifosi sognano

Come ben sappiamo Roberto Mancini da calciatore è stato una leggenda della Samp, capace insieme a Gianluca Vialli e ai suoi ex compagni di vincere un clamoroso scudetto e di raggiungere una storica finale di Champions League. E’ facilmente comprensibile dunque che il suo rapporto con i colori blucerchiati non si interromperà mai.

Giocando anche su questo dunque non è impossibile che i dirigenti del Doria provino davvero a riportarlo a casa. Resta comunque una pista difficilissima, visto che il Mancio dovrebbe accettare di scendere in Serie B.