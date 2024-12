Il Mondiale, l’Inter e adesso… vende il Kebab: “A Milano le cose sono andate male” | Ha cambiato completamente vita

Stravolta la vita di una vecchia conoscenza nerazzurra, che all’Inter non è riuscita ad imporsi nonostante la sua caratura.

Spesso e volentieri i calciatori una volta terminata la propria carriera vivono di rendita grazie ai tanti soldi incassati, oppure continuano a lavorare nel mondo del calcio. In tanti infatti diventano allenatori, dirigenti, procuratori, rimanendo così ancora attivi nel pallone.

Alcuni di questi però cambiano totalmente vita, a causa di diversi motivi. Vuoi per semplici passioni, o per necessità a causa di uno smarrimento totale dei soldi incassati fino a quel momento, questi fanno un altro lavoro, andando così a riscoprirsi in un ruolo e in un ambito totalmente diversi.

Uno dei grandi nomi del calcio mondiale che ha fatto un percorso del genere ha giocato anche nell’Inter. Il calciatore in questione infatti adesso, dopo aver giocato e vinto anche la coppa del mondo, adesso vende il kebab.

Avventura negativa in nerazzurro

Era il gennaio del 2015, e un’Inter ben diversa da quella che oggi domina in Italia e anche in Europa, per rinforzarsi ha deciso di prendere un grande nome del calcio tedesco, campione del mondo nel 2014 con la nazionale, e vincitore di diversi titoli in giro per l’Europa. Stiamo parlando di Lucas Podolski.

In nerazzurro però le cose non sono andate bene per lui. L’attaccante, arrivato in prestito dall’Arsenal, non ha inciso, lasciando così la Beneamata dopo pochi mesi. Ed è stato lo stesso Podoloski che nei mesi scorsi, durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato in questo modo della sua esperienza interista. “Nulla da togliere al club, ma ho capito che trasferirsi in prestito durante il mercato invernale non è una buona idea. Non fu un anno fortunato, ma ho imparato la lezione“.

Cambio drastico nella vita del calciatore

A 39 anni compiuti Podolski gioca ancora. Al momento infatti il classe 1995 milita nel Gornik Zabrze, squadra della prima divisione polacca. Allo stesso tempo però il tedesco ha iniziato a pensare al suo futuro, investendo in un campo totalmente lontano da quello calcistico.

L’attaccante ha infatti aperto diversi ristoranti di kebab, oltre 40, e si dice che il suo sia uno dei migliori prodotti in circolazione. Un cambio repentino dunque nella sua vita, e una strada già tracciata per quanto riguarda il suo futuro post ritiro.