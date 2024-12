MALORE BOVE: “Ritorno in campo? Difficile” | Forse impossibile, ecco cosa è accaduto al suo cuore

Iniziano a piovere le prime notizie sul possibile ritorno in campo del ragazzo della Fiorentina, e queste non sono affatto positive.

Nel pomeriggio di domenica allo stadio Artemio Franchi il panico è dilagato sul terreno di gioco, sugli spalti e anche da casa. Nel corso delle prime battute della sfida tra Fiorentina e Inter infatti Edoardo Bove, centrocampista classe 2002 della Viola, è crollato a terra poco dopo essersi allacciato una scarpa.

Subito soccorso da avversari e compagni, in particolar modo da Danilo Cataldi, che gli ha liberato le vie aeree, l’ex primavera romanista è apparso molto grave, e dopo un primo intervento del personale sanitario è stato trasportato presso l’ospedale di Careggi. Ed è proprio da li che per fortuna sono arrivate le prime notizie positive. Per lui non ci sono stati danni al sistema nervoso e a quello cardio respiratorio.

Nel frattempo, in attesa di ulteriori conferme, continuano a giungere novità confortanti, e che tendono ormai a mettere quasi del tutto fuori pericolo il ragazzo. Tuttavia nel frattempo, sebbene questo è uno degli ultimi pensieri sia del giocatore che di tutti coloro che lo circondano, si sta iniziando a parlare di un suo possibile ritorno in campo. Ed è da questo punto di vista che invece non arrivano buone novità.

Bove, cominciano ad emergere i primi dettagli

Nelle scorse ore, dopo la tragedia sfiorata e la comprensione che il pericolo principale fosse ormai svanito, La Gazzetta dello Sport ha chiesto un parere su quanto accaduto a Bove al dottor Daniele Andreini, responsabile dell’Unità Operativa di Cardiologia Clinica e di Cardiologia dello Sport presso l’Ospedale Galeazzi di Milano.

Il professore ha spiegato cosa potrebbe aver causato il malore, facendo ovviamente delle ipotesi su cosa sia accaduto anche in ambulanza e in campo. Allo stesso modo poi il medico ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sul suo possibile ritorno in campo.

L’annuncio sul suo possibile ritorno in campo

Nel corso dell’intervista il dottore, alla domanda fattagli se Bove potrà tornare a giocare, ha risposto: ”E’ presto per dirlo. Se è stato un arresto cardiaco defibrillato, indipendentemente dalla causa, un ritorno alle gare è difficile. Ma è prematuro parlarne”.

Staremo a vedere dunque come si evolveranno le cose e se Bove potrà tornare in campo o meno. Al momento però la cosa importante è che il ragazzo stia meglio e che è fuori pericolo.