Guai per il Real Madrid che ora rischia un’indagine. Secondo il quotidiano tedesco “Der Spiegel”, Florentino Perez, proprietario dei blancos, avrebbe ricevuto circa 200 milioni di euro da un fondo delle Isole Cayman.

Tale fondo si chiama “Providence”, l’accordo era previsto fino al 2021 per portare nelle casse del Real Madrid circa 500 milioni di euro, ma alla fine si concluse il tutto con i 200 milioni di euro. Il fondo ci guadagnava dalla retrocessione del Real Madrid di una parte dei suoi ricavi da sponsor.





Ma qui si arriva al punto. Con chi il Real Madrid ha firmato questo accordo sostanzioso? Non con Providence Equity Partners LLC (con sede in Florida), ma con PQ VII Sàrl,società domiciliata in Lussemburgo. Costituita nel 2017, la società vantava un capitale di soli 20 mila euro. Non si tratta di strutture illegali, ma il direttore finanziario ha avvertito che se il fisco, in una delle sue ispezioni, avesse ritenuto che la società lussemburghese non fosse l’effettiva beneficiaria dei pagamenti del Real Madrid, avrebbe potuto qualificare l’operazione come “frode”.