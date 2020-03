Il procurato Angelo Rea, ha parlato a proposito della decisione di fermare il campionato di serie D a causa del Coronavirus. Ecco le sue parole rilasciate a “Tuttoseried.com”: «Questo virus è un problema serio ma bisogna agire in modo uniforme. Non è corretto fermare la D se invece si permette alle squadre di A e B di scendere in campo, così come non è normale che due gironi su tre in serie C non giochino. Non ha senso e non è giusto. La soluzione? Giocare 30 giorni a porte chiuse, come si è deciso per la A. Non è vero calcio senza tifosi ma se ci sono delle emergenze è giusto così. Tra l’altro è un problema anche per noi agenti, visto che non possiamo visionare i giocatori che abbiamo in procura».