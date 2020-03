Il direttore generale del Giugliano, Garofalo, ha voluto dire la sua a proposito dello stop del campionato di serie D a causa del Coronavirus. Ecco le sue parole rilasciate a “Tuttoseried.com”: «Sono d’accordo con la scelta di fermare tutto – ammette Garofalo – perché siamo al cospetto di un’emergenza globale. La salute conta più di qualsiasi cosa. Il calcio è della gente, ma se non ci sono le condizioni per far disputare una partita di pallone è giusto fermarsi. Ci sono giornate decisive in ogni girone ed è corretto che il provvedimento riguardi tutti».