«Se mi sento un pilastro? Sono un ragazzo che deve imparare ancora molto, anche oggi molte situazioni dovevo gestirle meglio.

Non mi sento un pilastro, devo crescere e migliorare e qui ho tutto per farlo. Per me è un onore giocare qui».





Queste le parole di Nicola Rauti, attaccante del Palermo, rilasciate in mixed zone al termine del match contro la Paganese.