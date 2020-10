Intervistato da StabiaChannel, Massimo Rastelli, doppio ex di Avellino e Juve Stabia, ha parlato del prossimo derby in programma per luned.

Queste le sue parole: «Partire in ritardo può essere deleterio. L’ho vissuto sulla mia pelle l’anno scorso, quando ero in una società importante, che puntava alla vittoria del campionato, ma la rosa fu completata molto tardi e perdemmo all’inizio tantissimi punti per amalgamarci e io ne pagai le conseguenze con l’esonero.





Capisco, quindi, la Juve Stabia, che si ritrova a partire senza un ritiro. Per noi allenatori il ritiro è fondamentale. L’Avellino è partito benissimo, ha fatto due vittorie su due, tra l’altro in trasferta entrambe, l’ultima a Palermo. Sono stati bravi perchè nonostante una squadra nuova Braglia sta lavorando dal ritiro con molti di loro.

Molti uomini importanti sono arrivati anche essi nell’ultima fase di mercato. La Juve Stabia ha allestito una squadra importante, con alcuni elementi di spessore, per fare un campionato da playoff. Sarà una bella partita, al momento l’Avellino credo che abbia qualcosa in più, ma il campo dimostra, come sempre, la bontà del lavoro fatto. La Juve Stabia con la vittoria in rimonta con il Francavilla può prendere fiducia a guardare al futuro con ottimismo»