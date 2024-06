Ranking FIFA: l’Italia perde posizioni, sorpasso Croazia

Pare che il nuovo ranking FIFA delineato da La Gazzetta dello Sport rifletta alcuni cambiamenti interessanti nelle posizioni delle squadre nazionali di calcio, proprio in vista degli Europei. L’Italia, posizionandosi al decimo posto mondiale, si trova dietro alla Croazia nel proprio girone. Questo pareggio a reti bianche con la Turchia sembra aver avuto un impatto significativo sulla posizione italiana.

Alla cima del ranking troviamo l’Argentina, che continua a dominare davanti a Francia e Belgio. È interessante notare che la Croazia non solo ha superato l’Italia, ma si è anche posizionata davanti alla Spagna, indicando un miglioramento notevole nel loro rendimento.

La restante parte della top ten è completata da squadre di calibro: il Brasile si colloca al quarto posto, seguito dall’Inghilterra, dal Portogallo e dall’Olanda. Questa configurazione mostra una competizione accesa tra le squadre di alto livello e potrebbe preannunciare un torneo europeo particolarmente emozionante.

Classifica delle Prime Dieci

Argentina: Campione del mondo

Francia

Brasile

Inghilterra

Belgio

Portogallo

Olanda

Spagna

Croazia

Italia

Dettagli della Croazia

La Croazia ha migliorato la sua posizione grazie a vittorie contro Finlandia e Portogallo. Questo avanzamento nel ranking riflette le loro solide prestazioni recenti.

Obiettivo 2026

L’obiettivo a lungo termine per l’Italia è prepararsi al meglio per i Mondiali del 2026. Il ranking FIFA sarà uno strumento fondamentale per classificare le nazionali e determinare le fasce dei sorteggi per il torneo. Dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, l’Italia punta a migliorare e raggiungere una posizione più alta nel ranking.

Prospettive Future

Il miglioramento nel ranking è fondamentale per evitare sfide complicate nei sorteggi dei tornei internazionali. Con il prossimo campionato europeo nel mirino, l’Italia mira a consolidare la sua posizione tra le élite del calcio mondiale.

Posizione dell’Albania

L’Albania, nel frattempo, è posizionata al 65esimo posto nel ranking, l’ultima delle 24 finaliste.

Conclusione

L’Italia continua a essere una delle squadre di punta nel panorama calcistico mondiale, nonostante la recente discesa al decimo posto nel ranking FIFA. Con l’obiettivo di risalire la classifica e prepararsi al meglio per le competizioni future, la squadra si concentrerà sul miglioramento delle prestazioni e sull’ottenimento di risultati positivi nelle prossime partite.