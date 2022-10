Nell’ultima pausa internazionale prima dell’inizio dei Mondiali in Qatar, che prenderanno il via il prossimo 20 novembre, sono state giocate in totale 53 partite della UEFA Nations League e 119 amichevoli. Oltre a fornire alle 32 squadre qualificate alla Coppa del Mondo un’ultima prova generale, le partite hanno avuto un impatto anche sull’ultimo aggiornamento del Ranking FIFA. Il Brasile si imbarcherà nella sua corsa alla conquista del sesto titolo mondiale come leader della classifica. Battendo il Ghana e la Tunisia nelle due amichevoli della scorsa settimana, la Nazionale verdeoro ha ampliato il divario tra sé e gli avversari più vicini, il Belgio, che ha perso contro l’Olanda in Nations League. L’Argentina completa il podio al terzo posto.

Subito dietro si trovano la Francia Campione del Mondo in carica, seguita dall’Inghilterra. L’unico cambiamento nella top 10 è quello che riguarda l’Italia. La Nazionale di Roberto Mancini ha conquistato una posizione in graduatoria, scavalcando la Spagna e portandosi al 6° posto.